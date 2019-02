Volkswagen, 3000 esuberi. OCSE: non va bene troppo automotive in Slovacchia

Sono 3.000 i lavoratori che la casa automobilistica Volkswagen Slovakia, che è il più grande datore di lavoro privato nel paese, entro la metà di quest’anno. I numeri sono stati resi pubblici dalla stessa azienda, che sta sottoponendo l’impianto produttivo di Bratislava, da dove oggi escono veicoli di quattro marchi del gruppo, a una riorganizzazione e riduzione dei turni. I licenziamenti saranno sicuramente attuati se lo stabilimento non otterrà alcun nuovo modello da produrre per i prossimi anni, una cosa riferita anche dai sindacati aziendali.

Nella fabbrica sarà eliminato un turno in due linee di produzione nel corso del 2019. Il segmento dei SUV verrà riportato a tre turni rispetto ai quattro odierni, e la produzione delle piccole city car verrà ridotta a un singolo turno dai due attuali. Si tratta di una azione in linea con le necessità del gruppo di un uso più efficiente degli investimenti e di aumentare la capacità produttiva, che la direzione del gruppo tedesco vuole far crescere del 30% entro il 2025 in tutti gli stabilimenti.

Tra i 3.000 esuberi, ci sono dipendenti che verranno assegnati alle strutture affiliate di Volkswagen e personale di Audi Hungaria che tornerà alla società madre. Non verranno poi sostituite le fluttuazioni naturali dei dipendenti, i rinnovi dei contratti a termine saranno fatti con più attenzione e si vuole limitare al massimo l’utilizzo di personale assunti tramite agenzie.

La società, che oggi dà lavoro a circa 14mila persone, ha chiarito di avere informato la sua forza lavoro della situazione, e si è detta pronta a sostenere quanto più possibile i dipendenti coinvolti nella ricerca di un nuovo posto di lavoro.

Di recente, l’OCSE ha affermato che la Slovacchia produce troppe automobili. Il paese che è il primo produttore di auto al mondo pro capite è , e rischia dei forti contraccolpi con l’avvento dell’Industria 4.0 e la massiccia implementazione di nuove automazioni. Ángel Gurría, segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico lo ha detto anche pochi giorni fa quando ha visitato la Slovacchia per presentare l’ultimo country report sul paese. Il problema è che il valore aggiunto dell’assemblaggio finale dell’auto non è così elevato, ha detto Gurría, e l’esposizione della Slovacchia come economia molto aperta la rende dipendente e suscettibile alle richieste nei mercati di esportazione.

Secondo l’OCSE, la Slovacchia dovrebbe lavorare di più per migliorare le competenze digitali dei suoi lavoratori e la loro formazione permanente, e per aumentare la quota di servizi nella sua economia. L’OCSE avverte che un quarto dei lavoratori slovacchi è analfabeta digitale, e il paese è quello maggiormente minacciato dall’automazione: ben il 70% dei posti di lavoro in Slovacchia sono a rischio a causa del progresso tecnologico.

D’altra parte, secondo il ministero del Lavoro il mercato del lavoro slovacco necessiterà di ulteriore mezzo milione di lavoratori entro la fine del 2023.

(Red)

Foto volkswagen.sk