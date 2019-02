Nel 2018 in Slovacchia 80 giorni di fila di alte temperature

Nel 2018 sono stati registrati numerosi record in Slovacchia per le alte temperature, l’Ufficio Idrometeorologico Slovacco (SHMU) con una pubblicazione sul suo sito web. In particolare, l’anno scorso si è verificato un numero totale di giornate di caldo estremo durante il giorno senza precedenti. Il nuovo record è di 80 giorni, e ha surclassato quello precedente del 2000 di ben 23 giorni.

Il periodo tra l’8 e il 25 aprile 2018 è stato il più lungo intervallo – ben 18 giorni – di basse temperature atmosferiche, e un altro periodo degno di nota di freddo intenso si è verificato a fine ottobre-inizio novembre.

I meteorologi considerano come intervallo di calore significativo un periodo di almeno cinque giorni consecutivi con temperature dell’aria al di sopra della media. La deviazione dalla media a lungo termine può essere calcolata dalle temperature massime, minime o medie del giorno.

