Commercio estero, l’import cresciuto a novembre dell’11%

Nel novembre 2018 il saldo commerciale della Slovacchia con l’estero ha segnato un attivo di 83,6 milioni di euro, ben al di sotto dei 407,8 milioni del 2017. Le esportazioni totali di beni, dicono i dati resi noti oggi dall’Ufficio nazionale di statistica, sono aumentate del 5,3% a 7,683 miliardi di euro, mentre le importazioni totali sono cresciute dell’11,7% a 7.599 miliardi di euro.

Nei primi undici mesi dello scorso anno il saldo del commercio estero ha registrato un avanzo di 2,6 miliardi, mezzo miliardo in meno su base annua, con 74 miliardi di beni esportati (+7%) e importazioni per 71,5 miliardi, in crescita dell’8,1% su base annua.

I maggiori saldi attivi registrati da gennaio a novembre sono stati nei confronti di Germania (3,9 miliardi di euro), Francia (2,5 miliardi), Regno Unito (2,5 miliardi), Austria (2 miliardi), Italia (1,9 miliardi) , Polonia (1,7 miliardi), Stati Uniti (1,7 miliardi), Repubblica Ceca (1,5 miliardi), Spagna (1 miliardo), Romania e Ungheria.

I deficit più importanti sono invece quelli verso Vietnam (4,1 miliardi), Corea del Sud (4 miliardi), Cina (2,9 miliardi), Russia (2,3 miliardi), Malesia (449 milioni), Taiwan (378 milioni), Giappone, Ucraina e India.

Le esportazioni verso paesi membri della UE, cresciute del 7%, hanno rappresentanto fino a fine novembre oltre l’85% del totale esportato, mentre dai paesi dell’UE sono arrivate il 67,6% di tutte le importazioni, aumentate del 9,9%.

Gli scambi con l’Italia

Negli scambi con l’Italia, detto che la Slovacchia è in attivo di quasi 2 miliardi, da gennaio a novembre l’export verso Roma è stato pari a 4,3 miliardi di euro, segnando un progresso dell’1,8%. L’import si è sviluppato a un ritmo più veloce, del 3,3%, arrivando a 2,4 miliardi. Le merci esportate verso l’Italia rappresentano quasi il 6% del totale, mentre le importazioni in Slovacchia superano di poco il 3%.

