Permessi di soggiorno in Slovacchia, l’appuntamento si prenderà online

La Polizia per stranieri slovacca dovrebbe avviare nel giro di poche settimane un nuovo sistema di appuntamenti a livello nazionale per tutti gli stranieri che richiedono permessi di soggiorno. La possibilità di prenotare l’appuntamento online era disponibile finora soltanto per i dipendenti di società strategiche, come i centri di servizi condivisi. Visto l’aumento di lavoratori stranieri nel paese, saranno trasferiti più agenti agli uffici della polizia per stranieri. Oggi sono circa 120.000 le persone di altri paesi che vivono legalmente in Slovacchia, 65 mila dei quali da nazioni extra-UE. Il numero di lavoratori di altri paesi impiegati nelle imprese slovacche è salito a 69 mila a fine 2018, oltre la metà dei quali (36 mila) da paesi dell’UE. Secondo i dati comunicati dalla polizia, il numero di permessi di soggiorno rilasciati agli stranieri aumenta di un 10-15% ogni anno.

(Red)