In Posta senza contanti, ora si può pagare anche con il bancomat

Le Poste slovacche presso tutti i 1576 uffici postali nel paese i pagamenti con carta di deibito o bancomat. Il servizio è gratuito e rientra in una più ampia operazione di aggiornamento e semplificazione delle procedure interne per venire incontro alle attese della clientela. Tramite il pagamento con carta non solo si cerca di venire incontro alle esigenze dei clienti, dicono le Poste, ma si prevede di rendere più efficienti le operazioni e ridurre i tempi di attesa nelle filiali, facilitando inoltre la gestione della cassa per i propri dipendenti. La società statale Slovenská pošta stima del resto anche una riduzione dei costi relativamente alla gestione del contante. Per il pagamento con carta non è previsto alcun importo minimo.

(Red)

Foto Slovenská pošta