Le elezioni del Parlamento europeo si terranno il 25 maggio in Slovacchia

Le elezioni per il Parlamento europeo si terranno in Slovacchia sabato 25 maggio. La data è stata comunicata lunedì dalla presidenza del Parlamento slovacco, rispettando il periodo elettorale previsto in tutta Europa tra giovedì 23 e domenica 26 maggio, e fissando il voto nella giornata di sabato come da tradizione in Slovacchia. Gli elettori slovacchi che hanno compiuto 21 anni il giorno del voto potranno eleggere al Parlamento europeo 14 deputati, se il Regno Unito lascia l’UE come previsto entro la fine di marzo. Altrimenti sarà confermato il numero attuale di 13 europarlamentari. Possono votare per i candidati slovacchi solo i cittadini che hanno residenza permanente in Slovacchia.

I partiti politici potranno presentare le liste di candidati entro il 24 febbraio, che verranno esaminate dalla commissione elettorale statale. Le liste dei partiti o coalizioni possono elencare un numero massimo di candidati pari al numero di deputati eleggibili dalla Slovacchia al Parlamento europeo. In simultanea con l’annucio della data delle elezioni, la campagna per le europee è ufficialmente iniziata il 4 febbraio. I deputati sono eletti per un mandato di cinque anni dal giorno della prima assemblea del Parlamento europeo dopo le elezioni.

Proprio lunedì il ministero dell’Interno ha registrato un nuovo partito politico chiamato Democrazia cristiana – Vita e prosperità (Kresťanská demokracia – Život a prosperita / KDZP), che intende promuovere valori cristiani, nazionali e sociali e ha intenzione di partecipare alle imminenti elezioni dell’Europarlamento. Il partito terrà un congresso inaugurale a Šaštín (regione di Trnava), un luogo simbolico per il cattolicesimo slovacco. I promotori del partito lamentano che al Parlamento europeo si sono avvocati ed economisti molto abili, ma la Slovacchia dovrebbe essere rappresentata da qualcuno che ricordi ai burocrati di Bruxelles che l’Europa appartiene alle persone e non a loro.

(Red)

Foto hpgruesen