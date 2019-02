Bratislava, trasporto pubblico gratuito per alcune linee di bus

La città di Bratislava si sta preparando per l’emergenza che si verrà a creare tra qualche giorno, quando si adotteranno le maggiori restrizioni alla circolazione mai viste nella capitale slovacca. Stanno infatti per infoltirsi dal 15 febbraio i lavori in alcune aree della città, principalmente nella zona di Mlynske Nivy che vedrà la completa ricostruzione della strada omonima e del distretto che comprende la stazione degli autobus (per un investimento fatto da privati di circa un miliardo), e dell’accesso al ponte Pristavny most nei pressi del porto, in questo caso per la costruzione della nuova tangenziale di Bratislava e dell’interconnessione tra autostrada D4 e superstrada R7, un progetto da 1,76 miliardi di euro già in ritardo.

Per alleviare i disagi della popolazione il comune ha deciso di rendere disponibili alcune linee di autobus e filobus del trasporto pubblico gratuitamente dal 18 febbraio al 31 marzo. L’iniziativa è stata presa anche per incentivare le persone a fare uso dei mezzi di trasporto pubblico. I percorsi che saranno gratuiti includono i filobus 201, 202, 212 e gli autobus 75 e X72.

«Su queste linee possiamo garantire un trasporto pubblico veloce e puntuale grazie alle corsie preferenziali, e al tempo stesso su questi tratti abbiamo interesse ad alleggerire al massimo il trasporto individuale», ha spiegato il comune. «Ogni passeggero che scende dalla sua automobile e sale sui mezzi pubblici su queste rotte aiuterà anche a risolvere la difficile situazione del traffico».

(Red)

Leggi:

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

Foto Kevin.B by sa