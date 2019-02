Febbraio caldo a Bratislava: summit V4, Angela Merkel e Mike Pompeo

Il segretario di stato americano Mike Pompeo dovrebbe visitare la Slovacchia a febbraio, dopo molti anni che Bratislava è stata snobbata da rappresentanti di peso degli Stati Uniti. La visita di Pompeo è stata riferita venerdì scorso da Pravda. Risale a quattordici anni fa la prima e ultima volta che un presidente americano mise piede in Slovacchia. Il 24 febbraio 2005 nella capitale slovacca ci fu , accompagnati allora dai rispettivi bracci destri Condoleeza Rice e Sergei Lavrov – il secondo ancora in sella come il suo inossidabile capo – e dalle mogli. In quella occasione, dopo il summit presso il castello, Bush tenne un discorso su una gremita piazza Hviezdoslav, dove si affaccia l’ambasciata statunitense.

Per il momento la visita di Pompeo non è stata ancora confermata ufficialmente, ma secondo Pravda se ne parla di cosa certa «negli ambienti diplomatici».

Tra pochi giorni sarà a Bratislava, giovedì 7 febbraio, anche la cancelliera tedesca Angela Merkel su invito del primo ministro Peter Pellegrini. La Merkel prenderà parte al Vertice di Visegrad (V4: Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia), presiededuto da Bratislava che sarà ospitato al castello. Prima del vertice nel formato V4 +, in cui l’ordine del giorno sarà incentrato sulla preparazione del nuovo quadro finanziario pluriennale dell’UE per il 2021-27 e le prossime elezioni del Parlamento europeo, oltre alla situazione che riguarda il futuro dell’UE, Merkel incontrerà il premier slovacco per discutere delle relazioni tra Slovacchia e Germania.

La cancelliera tedesca venne a Bratislava per incontri bilaterali l’ultima volta nell’ottobre 2014. Nel 2011 prese parte a un summit V4 +e nel 2016 partecipò al Bratislava Summit nel corso della presidenza slovacca dell’UE.

Infine, alla fine di febbraio, i presidenti dei paesi del raggruppamento Bucarest Nove (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia) si incontreranno a Košice con il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

