In concerto oggi a Bratislava il pianista Giulio Biddau

Arriva a Bratislava Giulio Biddau, pianista sardo residente a Parigi, che si esibirà questa sera aprendo la stagione 2019 dell’Istituto italiano di cultura. Biddau proporrà brani di Domenico Scarlatti, oltre che di Brahms, Ravel, Casella e Chopin.

Nato a Cagliari, Giulio Biddau ha studiato pianoforte con Arlette Giangrandi Eggmann e si è diplomato presso il Conservatorio della sua città. Ha continuato gli studi a Parigi sotto la guida di Jean Marc Luisada, all’École Normale, dove ha ottenuto il Diplome Supérieur de Concertiste. Ha poi conseguito, con lode, il diploma di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Sergio Perticaroli e a Berlino dove ha seguito la masterclass di Fabio Bidini presso la Hochschule für Musik “Hanns Eisler”.

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

Premiato al Concorso Casagrande di Terni, al Tbilisi International Piano Competition, al Porrino di Cagliari, al Concorso “Les Nuits Pianistiques – Lauréats SPEDIDAM” di Aix-en-Provence, dove ha ricevuto il Primo Premio. Tiene regolarmente concerti in sala prestigiose in tutto il mondo ed in importanti festival.

Tra le altre cose si è esibito con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestre National de Montpellier, l’Orchestra del Palau de la Musica di Valencia, l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, Les Siècles, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Tbilisi Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica di Sanremo e con la Orchestra della Konzerthaus di Berlino.

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

Biddau è stato interprete della prima esecuzione del Banquet Concerto di Tan Dun per pianoforte, coro e orchestra, commissionato dall’Accademia di Santa Cecilia e trasmesso da Rai Radio 3. Le sue esecuzioni dell’integrale per pianoforte di Henri Dutilleux sono state trasmesse da France Musique, ABC Australia ed in Giappone per NHK.

_

Quando: 5 febbraio 2019, ore 18:00

Dove: Sala degli Specchi, Palazzo Primaziale di Bratislava

Organizzato da : in collab. con Hlavné mesto SR Bratislava

Ingresso libero