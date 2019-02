Nutella Day 2019, oggi si celebra la crema più amata al mondo

Oggi, 5 febbraio 2019, è il . Non ci è voluto poi molto, poco più di una decina di anni fa, a far diventare la semplice iniziativa di una blogger americana di nome Sara Rosso, un fenomeno social sentito in tutto il mondo. Del resto la passione per la Nutella, la celebre crema di cioccolato e nocciole prodotta dalla Ferrero, unisce a tutte le latitudini.

Ed è così che dal 2007 non si è più smesso di festeggiare il Nutella Day, il cui successo negli anni è cresciuto esponenzialmente.

Avete voglia di partecipare? Non dovrete fare altro che condividere le vostre ricette – e magari anche qualche aneddoto – che la vedano come protagonista.

Diffondetele sui social tramite l’hashtag #WorldNutellaDay e seguite l’evolversi di questo goloso appuntamento seguendo su Twitter @Nutelladay.

Siete pronti per correre in cucina, realizzare un dolcetto delizioso e celebrare questo 5 febbraio, Giornata della Nutella? Ecco alcuni spunti golosi.

Volete cimentarvi nella realizzazione della Nutella fatta in casa con ingredienti comuni? Ecco la !

E per la Nutella senza latte, a prova delle intolleranze al lattosio, .

(Roberta F., cc by nc nd)

Foto sipa/