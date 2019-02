MinFin: l’economia slovacca prevista crescere del 4% nel 2019

Secondo la , la crescita economica della Slovacchia crescerà del 4% nel 2019, dopo avere raggiunto il suo picco lo scorso anno con il PIL aumentato del 4,3%. Una stima leggermente più cauta di quella della Banca centrale slovacca (BNS) che ha previsto una crescita del 4,2%. In ogni caso si tratta di uno dei tassi di sviluppo tra i più alti dell’Unione europea. I dati pubblicati dal ministero mostrano per il 2020 un PIL in crescita del 3,7%, e del 3% nel 2021.

Presentando la previsione in conferenza stampa, il ministro Peter Kažimír che a marzo lascerà l’incarico per sedersi sulla poltrona di governatore di NBS ha illustrato i numeri sottolineando che per come stanno le cose oggi il picco del ciclo economico in Slovacchia è stato raggiunto nel 2018.

A pesare sulle cifre del PIL nazionale saranno principalmente influenze esterne, ha detto Kažimír, tra cui la revisione della crescita della Germania – che si fermerebbe all’1% -, l’instabilità dei mercati internazionali preoccupati per le guerre commerciali scatenate da Usa e Cina, le modalità della Brexit – se con o senza un accordo – e l’andamento delle economie di alcuni paesi dell’UE strettamente legati alla Slovacchia. Il rallentamento della domanda estera, tuttavia, sarà in parte attenuato dalla produzione automobilistica dovuta al nuovo impianto Jaguar Land Rover, che è stato inaugurato solo pochi mesi fa.

Kažimír ci tiene a tranquillizzare sui conti pubblici, sostenendo che la moderata frenata dell’economia non andrà a fare danni sul fronte del bilancio dello Stato, che nel 2019 si dovrebbe chiudere in pareggio – per la prima volta nella storia. Nel frattempo, l’inflazione nel 2019 dovrebbe attestarsi al 2,5% su base annua.

