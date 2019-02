Vota per Bratislava “Miglior destinazione europea 2019”

Bratislava è stata nominata tra le 20 destinazioni turistiche favorite del 2019 e si è stata recentemente classificata terza tra le città più verdi del mondo, per i suoi parchi e le foreste che la circondano.

Ora la capitale della Slovacchia concorre per vincere il titolo di “Migliore destinazione europea 2019”, grazie all’offerta diversificata di cultura e una vasta gamma di eventi, una cucina speciale con ricette risalenti alla monarchia austro-ungarica, esperienze esclusive e un’atmosfera unica, con decine di musei e gallerie, ristoranti e caffè tradizionali. Con una posizione unica nel cuore dell’Europa, la sua storia secolare si combina con l’atmosfera di una città moderna sul Danubio da cui è possibile raggiungere facilmente tre capitali europee: Vienna, Praga e Budapest.

Una città un po’ per tutti i gusti: l’atmosfera romantica di Bratislava si può gustare ai piedi del castello e intorno alla Cattedrale di San Martino, con le sue piazze e vicoli antichi. Di grande storia è intriso uno degli eventi più attraenti della capitale, la rievocazione dell’incoronazione di undici monarchi austro-ungarici con il corteo reale, centinaia di figuranti in costume e un singolare clima di festa, che si tiene ogni estate. La torre UFO, il pilone strallato del ponte SNP, uno dei più noti al mondo per le sue specificità, è il simbolo della modernità di Bratislava e offre una vista panoramica spettacolare sulla città e sul Danubio.

Sempre sul più grande fiume dell’Europa centrale si affacciano il parco pubblico più antico dell’Europa centrale, Sad Janka Kráľa, e il Museo d’Arte Moderna Danubiana, un piccolo gioiello di architettura contemporanea posto su una penisola circodata dall’acqua.

Bratislava, insomma, è una capitale a misura d’uomo perfetta per passare un soggiorno in relax curiosando tra il centro storico, i dintorni ricchi di storia (i castelli di e , ad esempio) e di una natura rigogliosa che sembra avvolgere e quasi compenetrare il tessuto urbano (la collina Kamzík, i tanti parchi cittadini e i giardini storici, le innumerevoli che seguono il fiume o che si inerpicano per i primi rilievi dei , dove non si può mancare di fare una visita a una storica cantina sulla locale , una delle poche di respiro internazionale essendo collegata con un percorso di vigneti e cantine nella vicina Austria fino alla capitale imperiale Vienna.

È possibile votare per Bratislava fino al 5 febbraio sul sito web European Best Destinations, un’organizzazione con sede a Bruxelles che promuove la ricchezza culturale, la diversità e la qualità delle destinazioni turistiche europee, come parte del progetto “European Destinations of Excellence” (EDEN) della Commissione europea .

(Fonte Buenos días Eslovaquia)

Foto jayphen by sa, Visit Bratislava, Bratislava Region Tourism