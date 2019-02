Stasera su TV7 (Rai 1) documenti esclusivi dell’omicidio di Ján Kuciak

Ricordiamo che va in onda questa sera sul settimanale del Tg1 un primo assaggio dell’inchiesta che Maria Grazia Mazzola ha realizzato nel mese di gennaio sull’omicidio di Ján Kuciak. Il servizio, che sarà integrato con altri materiali per essere trasmesso in uno Speciale Tg1 più avanti, presenta la ricostruzione dell’efferata esecuzione del giovane giornalista investigativo slovacco Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová, venutasi a trovare nel posto sbagliato nel momento sbagliato.

La giornalista Rai porterà documenti esclusivi come le fotografie dello spionaggio e i pedinamenti di Kuciak poco prima dell’omicidio del 21 febbraio 2018, che sono servite agli assassini per pianificare il crimine. Alla fine di settembre, sette mesi dopo il fatto, sono state arrestate quattro persone accusate di essere gli esecutori del delitto: tra loro ci sarebbe il killer, l’autista, il mediatore e chi ha ordinato l’omicidio. Mancherebbe ancora il mandante, ma l’interesse degli inquirenti si sta sempre più stringendo intorno a Marián Kočner, imprenditore chiacchierato e da sempre vicino ai potenti, probabilmente anche perché teneva su di loro materiali compromettenti, una attività nella quale la donna arrestata per l’omicidio Kuciak sarebbe stata una pedina chiave.

Maria Grazia Mazzola è venuta in Slovacchia qualche settimana fa insieme a una troupe di Speciale Tg1. Per realizzare il servizio ci aveva contattato e Buongiorno Slovacchia le ha fornito assistenza.

_

Cosa: Servizio inchiesta su omicidio Ján Kuciak

Programma: TV7, Rai 1

Quando: Venerdì 1 febbraio 2019, a mezzanotte circa