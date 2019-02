In arrivo sulla linea Bratislava-Komárno treni a due piani per i pendolari

Il ministero dei Trasporti ha comunicato di essere pronto ad assistere e accelerare il processo di autorizzazione di a due piani per poterne iniziare l’uso sulla linea Bratislava-Komárno nel giro di breve. La linea ferroviaria Bratislava-Komárno, gestita dalla compagnia privata ceca RegioJet, ha visto un forte incremento del numero di passeggeri. Lo scorso anno sono stati 3,8 milioni i viaggiatori trasportati su questa tratta, un milione in più su base annua e quasi il doppio di cinque anni fa. A favorire la crescita esponenziale di popolarità di questa linea sono stati diversi fattori, i principali dei quali sono l’inserimento del servizio RegioJet nel sistema di trasporto integrato nella regione di Bratislava e le recenti restrizioni al traffico nella capitale.

Il vettore ceco è pronto a presentare alcune soluzioni al ministero allo scopo di aumentare la capacità della rotta in questione con vagoni di produzione tedesca a due piani che possono trasportare 120 persone a sedere, 32 in più rispetto ai treni utilizzati ora. La maggiore disponibilità di posti dovrebbe assicurare l’accesso quotidiano in treno alla capitale per i passeggeri che risiedono lungo il percorso.

(Red)

Foto BSK