Ján Kuciak, programma inchiesta domani su Rai 1

Adrà in onda domani su Rai 1 nell’ambito del settimanale TV7, un servizio di inchiesta di Maria Grazia Mazzola sull’omicidio di Ján Kuciak. Si tratta di una anticipazione di un lavoro più ampio che verrà trasmesso più avanti su Speciale Tg1. La giornalista italiana è venuta in Slovacchia qualche settimana fa insieme a una troupe di Speciale Tg1. Per realizzare il servizio, Maria Grazia Mazzola ci aveva contattato lo scorso dicembre e Buongiorno Slovacchia le ha fornito assistenza.

_

Cosa: Servizio inchiesta su omicidio Ján Kuciak

Programma: TV7, Rai 1

Quando: Venerdì 1 febbraio 2019, a partire dalle 23,05