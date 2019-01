Angela Merkel sarà in Slovacchia il 7 febbraio

Il 7 febbraio dovrebbe essere in Slovacchia in ufficiale la cancelliera tedesca Angela Merkel per incontri con il primo ministro slovacco Peter Pellegrini e altri alti funzionari dello Stato. Gli incontri saranno incentrati in particolare sul 30° anniversario della caduta del muro di Berlino, dei cambiamenti sociali in Europa, delle più scottanti questioni europee di politica estera – tra cui Balcani occidentali, Russia e Ucraina-, e della cooperazione economica bilaterale.

L’ambito dell’azione di Merkel e della delegazione che la accompagnerà in Slovacchia su invito di Pellegrini è ricompreso nel Memorandum di dialogo rafforzato siglato tra i Ministri degli Esteri slovacco e tedesco nell’agosto 2017 e il piano d’azione per il rafforzamento del dialogo tra Slovacchia e Germania per il periodo 2019 – 2021.

La visita sarà occasione e opportunità per sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra i due paesi e anche della Germania con i paesi del Gruppo di Visegrad [Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia].

