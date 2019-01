Bologna, mostra di Andrea L. Ballardini ad Artefiera-ArtCity

In occasione di Artefiera, presso RiSalto bottega creativa a Bologna sarà ospitata la mostra di Andrea L. Ballardini “Polittico del ricordo. Variazioni su temi gotici boemi”. Il progetto, cura di Michela Boni e Annalisa Castagnoli e con il patrocinio dell’Ambasciata Ceca a Roma, verte su un artista, di origini franco-italiane e cresciuto a Praga, he si trova a fare i conti con la Vlast, la terra madre. Il ritorno nella città natale, in occasione dell’ultima esposizione, permette a Ballardini di ripercorrere i luoghi dell’infanzia, di rivivere le suggestioni del passato. Il fulcro del polittico, un dipinto ispirato alla Resurrezione del Maestro dell’Altare di Třeboň, ruota intorno alle suggestioni dei maestri gotici boemi a cui si unirà più tardi la scoperta della pittura del Trecento bolognese.

Al di là della citazione, la figura del Cristo, perfettamente compenetrata nell’ambiente, ripercorre la strada del paesaggio-figura sviluppato da Ballardini negli anni Novanta, che nasceva dalla fusione tra le suggestioni date dalla pittura medievale emiliana e quelle reali del paesaggio collinare di queste terre. Pur rispettando il modello, la pittura si fa più rarefatta, la morbidezza delle pieghe del manto si riflette nel paesaggio, con principi dinamici che creano espressione: la figura entra ed esce dall’ambiente e ne è compenetrata.

Il polittico del ricordo si configura quasi come un ossimoro: un lavoro sulla centralità dei dettagli, sul ribaltamento operato, in un personale atto mnemonico, di ciò che è importante e di ciò che potrebbe risultare secondario. Ecco allora che il gesto di un Cristo, che si fa paesaggio, diventa segno per guidarci in un percorso fatto di piccoli particolari, immagini connesse le une alle altre da un tono mentale: un villaggio boemo, il profilo morbido delle montagne dei Sudeti, il cielo stellato delle miniature medievali, il particolare di un uccellino tratto da un altro dipinto boemo, il tentennante cammino su un lago ghiacciato.

Quando: dal 2 al 9 febbraio 2019

Dove: Risalto bottega creativa, via Rialto 13/b, Bologna

Vernissage: sabato 2 febbraio ore 17,00

Altre info: ,