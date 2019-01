Il partito Smer chiede stop a fuga notizie su indagini omicidio Kuciak

Il partito di governo Smer-SD ha invitato le autorità coinvolte nelle indagini sul duplice omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata ad adottare misure urgenti per evitare ulteriori fughe di informazioni dal dossier investigativo, e dunque prevenire potenziali ostacoli alle indagini.

La dichiarazione è stata divulgata dal portavoce del partito, che si oppone all’uso delle informazioni in modo selettivo e alla campagna di alcuni media per discreditare alcune persone. Il partito, cha ha accusato il colpo per le indiscrezioni uscite a carico del deputato Smer Martin Glváč, dice che rivelare le comunicazioni personali di qualcuno – vere o fabbricate – che non portano alla verità sul crimine in oggetto, «non è un interesse pubblico ma, al contrario, una violazione di uno dei diritti costituzionali di ogni cittadino della Repubblica Slovacca».

Secondo Smer-SD le fughe di informazioni avrebbero aspetti non dissimili dal reato di ostacolo al corso della giustizia, e invita le autorità a identificare al più presto i responsabili della consegna di tali informazioni alla stampa.

Glváč è una delle persone influenti che Alena Zs., accusata di avere dato l’ordine della morte di Kuciak, aveva contattato e con cui intratteneva comunicazioni, sicuramente nel mondo virtuale del web ma potenzialmente anche nella realtà. Dopo l’uscita di queste informazioni, pubblicate , un vice procuratore generale ha perso il posto, e i rapporti della donna con il vicepresidente del Parlamento Martin Glváč sono sotto indagine. Glváč ha dichiarato davanti ai media che aveva condiviso la comunicazione con l’imputata con l’intelligence militare e con il procuratore generale.

(Red)

Foto FB/Policia SR