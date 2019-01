Evento B2B a Bratislava il 30 gennaio con lo Speed business meeting

La Camera di Commercio Italo-Slovacca, in collaborazione con l’associazione delle Camere di Commercio estere in Slovacchia – Cham Cham, organizza uno Speed Business Meeting per il pomeriggo di mercoledì 30 gennaio 2019 a Bratislava. L’evento B2B, che dà l’ooportunità di presentare i propri prodotti/servizi a potenziali partner, si svolgerà dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso l’Hotel Devin. Lingua ufficiale dell’evento è l’inglese. Seguirà un Business Cocktail. Per maggiori informazioni e per registrarsi – entro il 25 gennaio 2019 – vedere .

(Red)