Slovacchia: lo stipendio medio per la prima volta oltre i mille euro nel 2018

Lo stipendio medio mensile in Slovacchia ha superato nel 2018 per la prima volta la soglia di mille euro, come illustra un’analisi realizzata dal sito Platy.sk. Lo stipendio medio è aumentato lo scorso anno del 5,6% a 1.035 euro. Nella regione di Trenčín si è registrato l’aumento più dinamico (955 euro di media salariale, + 6,9%), davanti alla regione di Žilina (929 euro). Il minore incremento è stato calcolato nella regione di Prešov, dove il salario medio è aumentato solo del 4,8%, raggiungendo 841 euro.

Secondo i risultati dell’analisi, il 25% degli slovacchi riceverebbe oltre 1.251 euro lordi al mese. Il 10% ha uno stipendio sotto i 605 euro, e solo il 10% guadagna più di 1.648 euro.

Lo stipendio medio è più alto nella regione di Bratislava, per un importo lordo di 1.336 euro al mese. Qui un quarto dei lavoratori (28%) riceve in busta paga un importo tra 1.261 e 1.460 euro lordi; lo stipendio per il 19% varia tra 1.461 e 1.660 euro e per il 13% la paga va da 861 a 1.000 euro mensili. Quasi il 15% percepisce meno di mille euro mentre il salario supera i 1.600 euro per il 44% dei dipendenti. L’1% guadagna più di 2.461 euro lordi al mese.

Tra i vantaggi più comuni di un lavoro nella regione di Bratislava figurano eventi aziendali (40%), orari di lavoro flessibili (37%), bevande gratuite (34%), telefoni cellulari per uso privato (29%) e la possibilità di lavorare da casa, secondo Platy.sk.

In Slovacchia le figure professionali più pagate occupano posizioni manageriali, con stipendi compresi tra 3.400 e 6.000 euro lordi nella regione di Bratislava e tra 2.700 e 5.100 euro nella regione di Košice. Figurano in questa categoria gli esperti di sistemi informatici e i consulenti fiscali, che guadagnano cifre sopra i 2800-2900 euro.

Tra i lavoratori che guadagnano meno ci sono quelli del settore pulizie e gli operatori di cucina, e poi camerieri, postini e autisti di ambulanze, con stipendi in genere tra 500 e 600 euro lordi al mese.

