Nel 2018 in lieve calo il numero di nuove imprese in Slovacchia

Nel 2018 sono state costituite in Slovacchia 19.927 nuove imprese, il 7% di tutte le oltre 273mila aziende esistenti nel paese. Delle nuove entrate, 189 erano società per azioni (a.s.) e 19.738 società a responsabilità limitata (s.r.o.). Questo, la società di consulenza Bisnode, è il primo calo registrato nel numero di nuove imprese dal 2016. Lo scorso anno erano nate 20.025 nuove ditte.

Come già in passato, la regione di Bratislava l’ha fatta da padrona, con circa 5.800 nuove imprese, , seguita da quelle di Nitra (1.947) e Banska Bystrica (1.852). Il minor numero di nuovi soggetti commerciali è invece nato nella regione di Trenčin. Gran parte delle nuove società a responsabilità limitata si occupano di costruzioni, vendita all’ingrosso, vendita al dettaglio, riparazione di veicoli a motore e trasporti. Mentre le società per azioni di nuova creazione erano per lo più attive in campi quali la mediazione finanziaria, l’informatica, l’assicurazione e le attività legali e contabili.

Nel corso del 2018 sono state 5.074 le società cancellate dal registro delle imprese, di cui 200 società per azioni e 4.874 a responsabilità limitata.

(Red)

Foto cloudhoreca CC0