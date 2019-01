Nuovi ordini industriali in Slovacchia cresciuti a novembre del 10,7%

Secondo i risultati preliminari resi noti dall’Ufficio nazionale di statistica slovacco i nuovi ordini industriali in Slovacchia hanno raggiunto i 4,9 miliardi di euro nel mese di novembre 2018, un dato in crescita del 10,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Su base mensile, e con dati al netto delle influenze stagionali, a novembre il valore dei nuovi ordini industriali è diminuito dell’1,5% in confronto al mese di ottobre. Nei primi undici mesi dell’anno scorso, dunque tra gennaio e novembre, i nuovi ordini industriali sono cresciuti dell’8,4% annuo a 49,3 miliardi di euro totali.

Nel frattempo, la produttività in Slovacchia è salita a 130,70 punti indice nel terzo trimestre del 2018, dai 116,80 punti indice del secondo trimestre. La produttività in Slovacchia si è attestata a una media di 90,56 punti indice dal 1997 al 2018, raggiungendo il massimo storico di 130,70 punti indice nel terzo trimestre 2018 e il minimo storico di 56,70 punti indice nel quarto trimestre del 1997, secondo quanto riporta il sito Trading economics.

