Avvoltoi roteano sulla memoria post-1989 dell’Est Europa

La questione epocale dell’esodo drammatico dei migranti da crisi economico- ambientali e guerre ha provocato, per «reazione», la nascita di un fronte, il Gruppo di Visegrad, identitario e sovranista che vede l’Ue come nuova Urss, e che ha eretto una nuova Cortina di ferro di respingimenti, negazione dell’accoglienza, nazionalismi xenofobi e razzismo. Articolo di Tommaso di Francesco per Il Manifesto.

A fine 2018 e in apertura del nuovo anno, tre avvenimenti sembrano parlarsi in modo inequivocabile. Quasi in segreto è stata rimossa negli ultimi giorni di dicembre dalla piazza del parlamento di Budapest la statua di Imre Nagy, il leader comunista che fu alla guida della rivolta ungherese del 1956 repressa nel sangue dall’intervento armato dell’Urss; solo pochi giorni fa Matteo Salvini, il leader populista-razzista italiano, dopo avere ricevuto a Milano in pompa magna l’attuale leader magiaro sovranista identitario Viktor Orbán, ha iniziato a volare come un avvoltoio a Varsavia, nella Polonia di Kaczynski, avviando il suo tour elettorale per la costruzione di una coalizione elettorale in vista delle prossime elezioni europee, trovando per ora simpatie e connivenze ma anche sospetti sulla linea filo-Putin del leghista.

Ultimo, ma non in ordine d’importanza, il concerto indetto a Verona per mercoledì 16 dei gruppi nazirock (che si richiamano alla Xa Mas), nel nome di Jan Palach – il giovane che si immolò con il fuoco su Piazza Venceslao a Praga il 16 gennaio del 1969, cinquanta anni fa. Tra queste tre notizie c’è una correlazione strettissima. E riguarda la cancellazione della memoria che ad Est, con grande concorso dell’Occidente europeo ed americano.

Ormai, dai movimenti reazionari si è passati a regimi a presidio della revisione della storia.

In particolare gli esponenti del governo di Viktor Orbán hanno bollato Nagy come «un comunista dei peggiori» raccontando la bugia di essere stato collaboratore del Kgb stalinista, mentre nella memoria storica degli ungheresi Nagy, condannato a morte e giustiziato nel 1958, è un martire. E al posto della statua sarà ricostruito un monumento già consacrato alle vittime del «terrore rosso» del 1919: cioè la Repubblica dei Consigli di Bela Kun.

Mentre sotto silenzio è passata la rimozione nel 2017 del busto del grande filosofo marxista György Lukács e la chiusura nel 2016 del suo prezioso archivio. Il cambio fa parte della lotta culturale ed identitaria del governo Orbán contro i valori del liberalismo e della sinistra ungherese. Il fatto è che parlare dell’Ungheria vuol dire oggi affrontare il ventre molle della costruzione comunitaria europea. Nella cornice del conflitto aperto sui destini dell’Unione europea tra paesi del sud e del nord dopo la crisi di prospettive emersa con l’esplodere della crisi finanziaria del capitalismo internazionale negli Stati uniti e da lì esportata nel Vecchio Continente.

…mentre in Slovacchia è ancora difficile azzerare lo “slovacco” Alexander Dubcek, a Praga la Primavera ’68 viene quasi dimenticata e il martire Jan Palach non ha mai ricevuto una celebrazione di Stato…

Mentre, sullo sfondo, riecheggiano gli scontri armati nell’Ucraina d’estrema destra quale nuova edizione della Guerra fredda alimentata dall’unica reale costruzione occidentale, l’Alleanza atlantica, contro il peso politico ed economico della rinata Russia nazionalista (nonché della Cina). Ventre molle, perché le risposte che il potere ungherese dà alla crisi e alle domande europee che emergono sembra esprimere tutto l’intero e inconcluso processo geopolitico dei nostri giorni.

C’è una Europa delle società dell’Est che da più d’ un quarto di secolo è interna, e subalterna, ai processi politici ed economici del neoliberismo di mercato, al quale è addivenuta attraverso la trasformazione in oligarchie private e privatizzanti del ruolo degli ex controllori di Stato del sistema sedicente «socialista». Così come da un quarto di secolo, deriva della precedente subalternità sovietica, è diventata il baluardo militare della Nato, avendo perdipiù partecipato – come l’Ungheria e la Polonia – a tutte le guerre sporche delle coalizioni occidentali, dai Balcani all’Iraq, al Caucaso.

Foto: Praga novembre 1989

wikimedia by sa