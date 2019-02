Mauro Tummolo, musicista italiano con la passione per la Slovacchia

«In Slovacchia per il Natale c’è un’atmosfera che definirei sublime» e «A Natale c’è sempre una canzone che fa sognare un mondo di persone». Questo ci dice Mauro Tummolo, musicista pop nato a Zurigo da padre lucano e madre pugliese, che oggi vive nella sua Lucania ma visita spesso la Slovacchia dove si è trasferito il fratello con la famiglia. Ed è qui, nelle strade di una Trnava natalizia, che Tummolo quest’inverno ha girato . Tummolo è felice che sia stato possibile riuscire a terminare la scrittura del testo e della musica grazie al suo autore Andrea Sandri (ha scritto per diversi artisti italiani e internazionali, anche per Andrea Bocelli), Giuseppe Citarelli (finalista del talent The Voice 2016) e grazie al lavoro «magnifico e professionale» per gli arrangiamenti del Maestro Luigi Patruno della Crescendo Record di Bari. Ai media slovacchi, che hanno di Tummolo, lui ha detto che «Il Natale a Trnava è molto bello e poi nella neve è tutto più magico. Sono stato fortunato a poterlo registrare sulla neve. Spettacolare!».

Ciao Mauro, benvenuto. Per chi non ti conoscesse, raccontaci in poche parole chi è Mauro Tummolo.

Innanzitutto grazie per l’accoglienza a voi. Insomma Mauro è un ragazzo semplice che ama la vita e che per la musica ha investito ogni attimo senza rimpiangere mai nulla per tutte le scelte fatte durante questo bellissimo percorso.



Come inizia la tua carriera artistica?

Sin da piccolo grazie anche all’insistenza del mio babbo quando avevo 10 anni, muovendo i primi passi nella banda municipale del paese suonando la tromba (che impresa) 😃



Leggiamo che hai preso parte a vari contest importanti come il Festival di Napoli, Festival Show e Casa Sanremo, nonché a show televisivi come Stasera è la tua sera” su Rai Uno e “Cultura Moderna” su Canale 5, quale tra questi ti ha donato più emozioni?

Ogni tappa è stata importante per me, ma ricordo con nostalgia il Bengio Festival che si svolgeva a Benevento, una grande kermesse che per arrivarci era come Sanremo – mille audizioni da fare 😃. Ma anche le esperienze televisive sono state speciali, nel 2010 infatti a Stasera la tua sera (Rai Uno) ho portato a casa la vittoria tra la gioia dei miei parenti.





Mauro Tummolo con Nek all’Ariston di Sanremo pochi giorni fa

Quali sono le maggiori influenze che hanno caratterizzato la tua musica?

Sono cresciuto con la musica degli anni 60/70 che ascoltava il mio babbo, e la musica degli anni 80 di cui ancora oggi si sente parlare. Diciamo che la mia preferita era la musica fatta con trasparenza, cuore e trasporto umano… Quindi direi Morandi, Battisti, Beatles, Queen eccetera.

Quale brano tra tutti quelli pubblicati nella storia della musica mondiale avresti voluto incidere tu?

Mah, su tutti ne ho due – My Way di Sinatra e Feel di Robbie Williams perché sono i miei preferiti e perché racchiudono le mie epoche di studio e apprendimento culturale-musicale.



Progetti futuri?

Alla grande direi, nell’attesa del nuovo EP che uscirà tra aprile e maggio mi godo assieme al mio grande agente Giuseppe Trento i prossimi live in Slovacchia che ormai rappresenta la mia seconda terra visto che ci vive mio fratello.



Questo l’ultima videoclip di Mauro Tummolo uscita pochi giorni fa. Vedi altri video sul .

Mauro Tummolo sarà in tour in Slovacchia nel mese di marzo. Qui di seguito le date: Venerdì 8 marzo 2019 ore 20:00

Sabato 9 marzo 2019 ore 18:30

Domenica 10 marzo 2019 ore 18:30

Lunedì 11 marzo 2019 ore 19:00



Altre info:





