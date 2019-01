Prezzi al consumo in Slovacchia su dell’1,9% nel dicembre 2018

Nel mese di dicembre 2018 i prezzi al consumo in Slovacchia sono aumentati dell’1,9% su base annua, rallentando leggermente rispetto al mese di novembre (+2,1%). Come riferisce l’Ufficio statistico, gli aumenti più significativi si sono registrati nel comparto hotel e ristoranti, del 4%, nel settore alloggio, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, del 3,2%, in beni e servizi vari per un 2,7%. Percentuali di crescita inferiori si sono verificate nell’arredamento e nella manutenzione ordinaria della casa (+1,9%), nell’assistenza sanitaria (+1,9%), per bevande alcoliche e tabacco (+1,6%), abbigliamento e calzature (+1,4%), servizi postali (+1,1%), educazione (+1%).

Su base mensile, rispetto a novembre i prezzi al consumo sono scesi complessivamente dello 0,1%, con le diminuzioni più forti per trasporti (-3,5%), bevande alcoliche e tabacco e abbigliamento e calzature (-0,2% per entrambe), bevande non alcoliche e alimentari e attività ricreative e culturali (entrambe -0,1%), mentre si sono verificati aumenti dello 0,8% per i prezzi di alloggio, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, dello 0,3% in hotel e ristoranti, dello 0,2% per mobili, arredi domestici e manutenzione ordinaria della casa.

Per l’intero 2018 la media dei prezzi al consumo è aumentata del 2,5% in confronto all’anno precedente.

(Red)

Foto pixabay CC0