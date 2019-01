Firenze: aperitivo con miti, leggende e fiabe boeme

Mercoledì 16 Gennaio al Caffè Astra al Duomo di Firenze si parlerà di ‘Leggende, miti e fiabe boeme‘, un incontro curato da Michaela Žáčková Rossi e Aranka Myslivcová dell’Associazione ARCA (Amici della Repubblica Ceca associati) nell’ambito del ciclo di incontri culturali “I Mercoledì al Caffè” promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco in collaborazione con il Centro Congressi al Duomo e le associazioni culturali della città.

“C’era una volta… o non c’era”, si aggiunge nelle fiabe boeme. “Tanto tempo è passato!” L’Anno Nuovo è iniziato e le fredde giornate di gennaio invitano a fermarsi un po’ per ascoltare, con una tazza di tè caldo in mano, qualche vecchia leggenda o favola. I Mercoledì al Caffè di gennaio saranno dedicati alle fiabe, ai miti e alle leggende, ricordando così lo spirito dei momenti di quando le persone si ritrovavano d’inverno in casa insieme: gli uomini riparavano gli attrezzi per la stagione nuova e le donne si dedicavano alla filatura o alla lavorazione delle piume. Venite a stare con noi per passare un’oretta come ai vecchi tempi!

_

Quando: mercoledì 16 Gennaio 2019, ore 18:00

Dove: Caffè Astra al Duomo, Via de’ Cerretani 56r, Firenze

Durante gli incontri viene servito un aperitivo a buffet al costo speciale di 5 euro

Info