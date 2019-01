Apre a Roma mostra dell’artista slovacca Renáta Rehorovská

Si apre domani presso la sede dell’Istituto Slovacco a Roma la mostra di opere dell’artista Renáta Rehorovská. La raccolta, dal titolo „L’infinito a portata di mano”, è curata da Lucia Ramljaková. Ad aprire l’evento sarà la nuova direttrice dell’Istituto Slovacco Ľubica Mikušová, che è in carica dall’1 gennaio 2019. La cerimonia di inaugurazione sarà arricchita da un recital del tenore Peter Malý accompagnato al pianoforte da Maroš Klátik.

Renáta Rehorovská ha svolto i suoi studi presso la Facoltà di architettura dell´Università tecnica slovacca (STU) con il prof. Peter Gál. Alla Facoltà di architettura ha frequentato l’atelier artistico sotto la guida della scultrice Gabriela Gásparová-Íllesová, del pittore Stanislav Harangózo e altri. Dal 2002 ad oggi si è dedicata alla tecnica artistica dell’arazzo non tessuto, che lei arricchisce con nuovi elementi d’autore, con materiali non tradizionali e con varie procedure tecnologiche prima della fissazione stessa dell’arazzo. Si dedica inoltre a creazioni in vetro con la tecnica del fusing e alla fotografia. Ha realizzato mostre in patria e all’estero, sia individuali che collettive. Sue opere sono presenti in collezioni private di diversi paesi (USA, Bulgaria, Israele, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Perù).

La mostra rimarrà visitabile dal 24 gennaio al 15 marzo 2019 negli spazi dell’Ambasciata slovacca in Italia e dell’Istituto slovacco a Roma.

Per confermare la partecipazione scrivere a rsvp.roma@mzv.sk.

Renáta Rehorovská, Čas/Il tempo. 2015.