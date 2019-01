Ex deputata di Smer accusata di frode di sovvenzioni agricole dell’UE

Secondo quanto pubblicato dal sito , l’ex deputata Ľubica Rošková del partito di governo Smer-SD è stata accusata di frode e crimine contro gli interessi finanziari dell’Unione europea. Il portavoce della polizia ha confermato che un investigatore dell’Unità nazionale anticorruzione dell’Agenzia anticrimine NAKA ha denunciato lo scorso dicembre due persone fisiche e una persona giuridica – di cui non sono stati forniti i nomi allo scopo di non ostacolare le indagini – per aver danneggiato gli interessi finanziari dell’UE e per aver commesso frodi di sovvenzioni. Il caso riguarda la sua ditta, Agro Porúbka di Michalovce, che secondo quanto riferito avrebbe ricevuto sussidi agricoli per appezzamenti di terra che non possiede e nemmeno coltiva nella Slovacchia orientale. La società della Rošková, soprannomita “grófka”, la contessa, avrebbe incassato 40.000 euro di fondi UE per il 2017. Tra i “terreni agricoli” per cui ha ottenuto sussidi ci sono anche un campo volo, un parcheggio e un vigneto sui quali l’azienda non aveva alcun titolo. La società (qui sotto la sua sede, che è anche abitazione della titolare), che ha un capitale minimo di 6.640 euro, è interamente posseduta da Ľubica Rošková.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode OLAF ha avviato mesi fa un’indagine sul presunto uso improprio di fondi UE in Slovacchia, partendo dagli scritti sull’argomento del giornalista assassinato Ján Kuciak. In Slovacchia nel frattempo, dopo l’esecuzione a sangue freddo del reporter e della sua fidanzata era la NAKA ad avere cominciato in primavera a studiare le carte e indagare sulla compagnia di Rošková, Agro Porúbka, su ordine di un pubblico ministero. Da allora Smer aveva sospeso l’iscrizione della donna al partito di cui era un membro potente e in vista nella regione di Zemplín. È stata eletta in Parlamento nelle liste di Smer-SD, di cui è stata dal 2012 al 2016.

Foto sopra: la pagina di Ľubica Rošková nel sito del Parlamento

Foto sotto: la sede legale di Agro Porúbka ( )