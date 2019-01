Il salario minimo di legge in Slovacchia è salito a 520 euro

Dal 1° gennaio il salario minimo nella Repubblica Slovacca lordi, 40 euro in più (+8,33%) rispetto al 2018 per una tariffa oraria di 2,989 euro. Tolte le imposte, il salario minimo netto per il 2019 sarà di 430,35 euro al mese, con un incremento del 6,74% sulla somma netta in busta paga del 2018. La decisione di aumento del salario minimo è stata presa in ottobre con motu proprio, come sempre negli ultimi anni, dal ministero del Lavoro dopo che non si è giunti a nessun compromesso tra le parti sociali – datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori.

I sindacati avevano spinto nei mesi scorsi per portare il minimo salariale a 635 euro mensili, una cifra rifiutata dalle imprese che hanno insistito per l’introduzione di un meccanismo in base al quale il salario minimo possa aumentare in maniera semi automatica sulla base di indicatori predefiniti dell’andamento dell’economia reale.

L’aumento tocca una platea complessiva di circa 151.000 lavoratori dipendenti in Slovacchia, impiegati soprattutto nell’industria. Il Ministero non esclude impatti negativi sui datori di lavoro in alcuni settori, come i servizi di alloggio o di ristorazione, ma anche i lavoratori poco qualificati nelle regioni con bassi salari medi. Al contrario, l’aumento può essere motivo di motivazione per i disoccupati.

Secondo il ministero, l’aumento consistente di quest’anno (che comunque il governo intende continuare ad incrementare anche in futuro) dovrebbe riuscire a motivare al lavoro una certa quota di disoccupati di lungo periodo, data la forbice sufficientemente estesa tra il salario minimo e il livello dei sussidi sociali. D’altro canto, potrebbe avere un certo impatto sulla situazione economica di alcuni settori dell’economia, come i comparti alberghiero e della ristorazione, ma anche avere riflessi negativi per i lavoratori poco qualificati nelle regioni con salari più bassi.

