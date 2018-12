I 20 borghi più belli d’Italia del 2018 secondo Skyskanner

L’Italia è costellata di Paesi che sono gioielli tutti da scoprire. , come ogni anno, ha pensato di eleggere i 20 paesi più belli d’Italia: piccoli borghi, e città dai paesaggi unici e tradizioni ancora vivissime, e tutte da vivere.

1. Avise (AO) – Valle d’Aosta

Se la Valle d’Aosta è terra di tradizioni lontane e antichi manieri, il piccolo comune di Avise, con i suoi tre castelli (Cré, Blonay e Avise per l’appunto), rappresenta una delle sue perle più lucenti. Questo, che è uno dei paesi più belli d’Italia, affonda le sue radici nel lontano Medioevo quando fu il feudo di una delle più antiche famiglie nobiliari di tutta la Regione: i “Signori di Avise”. Importanza storica e soprattutto posizione strategica per questo paese a pochi chilometri da Courmayeur, magicamente situato a ridosso della gola di Pierre Taillée, un tempo passaggio obbligato per la Gallia. Esplorate il suo centro storico tra campanili romanici e torri merlate, e prima di ripartire sorseggiate un buon calice di Petit Rouge, il vino rosso prodotto nei profumatissimi vitigni della zona.

2. Canelli (AT) – Piemonte



In provincia di Asti c’è un paese bellissimo dove il vino è stato ed è tutt’ora (e sarà per sempre), linfa vitale per circa diecimila abitanti. “Quando la vigna è sinonimo di vita”, potrebbe essere il titolo della piemontese Canelli, una delle capitali mondiali del vino, un borgo senza tempo aggrappato sulle colline Patrimonio UNESCO delle Langhe e del Monferrato, disegnate da una natura generosa e da generazioni di infaticabili contadini. Andate a scoprire il paese dove Carlo Gancia, il padre dello spumante italiano, decise di aprire la cantina storica e perdetevi nei due rioni di Borgo e Villanuova, per poi scendere nel sottosuolo alla scoperta delle cosiddette “cattedrali sotterranee”, ossia le cantine che si sviluppano come una rete sotto tutta la città, rendendola unica in tutto il mondo.

3. Noli (SV) – Liguria

Stretto nel meraviglioso abbraccio di altri due borghi-gioiello, Spotorno a nord e Finale Ligure a sud, Noli è uno dei paesi più belli della Riviera di Ponente. Con un passato che l’ha vista in veste di antico centro dei Liguri prima, municipio romano, base bizantina, dominio longobardo poi, e ancora potente feudo e città marinara con una delle flotte navali più importanti della Liguria, Noli ha davvero tanto da raccontare. Il paese è disseminato di monumenti che spuntano tra i caruggi: percorreteli tutti e andate a salutare le torri cittadine che svettano tra i tetti. Fuori dal centro storico, il Castello Ursino domina la città, regalando una cartolina dal fascino medievale, mentre alle pendici del borgo la meraviglia assoluta è fatta di un mare turchese e di una spiaggia bianca a forma di mezzaluna.

4. Lenno (CO) – Lombardia

Non ci troviamo proprio su “quel ramo del lago di Como”, ma su quello opposto, dove comunque la poesia non manca di certo. Lenno – che rappresenta la Lombardia nella lista dei paesi più belli d’Italia per il 2018 – spunta sulla Costa della Tremezzina, incastonato in un’insenatura talmente bella da essere stata intitolata alla dea della bellezza. Il fascino lacustre si unisce a un clima dolce tutto l’anno, che ha permesso l’introduzione dell’ulivo in epoca romana, e a un abitato pittoresco che fa di Lenno uno dei paesi più belli della zona, un luogo che vi consigliamo di scoprire durante una visita della provincia comasca. Ma l’olio di oliva, uno dei migliori sul mercato, non è l’unico vanto di Lenno. Basti pensare che ad arrivare fin qui oltre ai buongustai di mezzo mondo sono anche i cineasti, attratti dalle sue bellissime ville sul lago: una su tutte la stupenda Villa del Balbianello… Loro sanno bene come trasformarle in set d’eccezione e il regista George Lucas è stato il primo a farlo!

5. Molveno (TN) – Trentino-Alto Adige

Dal Lago di Como ci spostiamo sul Lago di Molveno, in Trentino-Alto Adige, per presentarvi la città che ne prende il nome e che ogni anno attrae milioni di turisti amanti del sole e… soprattutto della neve. Molveno, infatti, vanta una posizione incredibile, con il suo piccolo abitato incastonato tra le acque dolci del lago e le vette innevate delle bellissime Dolomiti di Brenta. Questa gemma purissima in superbo scrigno, come il poeta Antonio Fogazzaro amava definirla, rappresenta una delle cartoline più belle di tutta la Regione, e uno dei paesi più belli d’Italia: uno specchio di acqua azzurra, circondato da rocce e picchi disegnati dal tempo. La natura incontrastata lascia comunque spazio a tesori come laChiesa di San Vigilio e la segheria cinquecentesca, l’Antica Segheria Taialacqua, assolutamente da non perdere.

6. Marostica (VI) – Veneto

Nell’attesa della partita a scacchi vivente più sensazionale del mondo, potete degustare la ciliegia più gustosa che ci sia o passeggiare sotto i suoi portici o sulle sue briglie, le mura che abbracciano la città. Avete capito dove ci troviamo? A Marostica, un gioiello della provincia di Vicenza famoso sia per il suo dolce frutto a marchio Igp, che nel mese di maggio viene celebrato con una grande mostra-mercato, sia per i pedoni umani in costume rinascimentale che ogni due anni, a settembre, animano la Scacchiera Gigante di Piazza Castello, per uno spettacolo che vi lascerà senza fiato. Marostica merita un viaggio, rilassato e curioso, alla scoperta dei suoi due castelli scaligeri, del camminamento di ronda, di Via Mazzini con i bei negozi e del Doglione, l’antico arsenale della Serenissima.

7. Tricesimo (UD) – Friuli-Venezia Giulia

Un’altra città di origine romana figura nella nostra Lista dei paesi più belli d’Italia per il 2018, anche se a Tricesimo, in provincia di Udine, a parte il nome (che deriva da Tricesimum e si riferisce alla lapide che indicava la distanza da Aquileia) di romano è rimasto ben poco. Ma in fin dei conti il suo fascino è dato dalla sua posizione speciale, ai piedi delle prime colline moreniche formatesi dal ghiacciaio del Tagliamento, e da un castello davvero suggestivo, che si è trasformato da fortezza a santuario. Gli appassionati di storia medievale e di architettura religiosa troveranno pane per i propri denti esplorando le vie cittadine che pullulano di chiese ed edifici, mentre gli amanti delle atmosfere natalizie avranno la possibilità di ammirare il presepe all’aperto più famoso del Friuli, quello di Ara.

8. Torriana (RN) – Emilia-Romagna

La sua Rocca gli ha procurato il nomignolo di “Scorticata“, per via dell’asperità dello sperone di roccia a cui si aggrappa, la vista incantevole sul mare gli ha procurato quello di “balcone della Romagna” – e queste cose insieme la nomina nella nostra lista dei paesi più belli d’Italia per il 2018. Torriana, frazione di Poggio Torriana (Rn), vi regalerà una delle vedute più incredibili di tutta la Regione, accogliendovi in un territorio naturalistico di grande fascino tutelato come Oasi di Protezione della fauna di Torriana-Montebello. Insieme alla vicinissima frazione di Montebello, che vede il Colle di Saiano svettare al centro, Torriana offre ai fortunati turisti che vi passano importanti testimonianze malatestiane, tra castelli, ruderi, torri e tele preziose. Se capitate da queste parti durante il mese di luglio, ricordatevi dell’evento La Collina dei Piaceri e dall’alto delle colline riminesi lasciatevi estasiare dalle prelibatezze di zona.

9. San Miniato (PI) – Toscana

San Miniato è un bellissimo paese in provincia di Pisa. Siamo in Toscana, quindi, tra meraviglie architettoniche, bellezze paesaggistiche e bontà gastronomiche, una su tutte il tartufo bianco, il tesoro delle Colline Sanminiatesi, omaggiato durante la Mostra Mercato Nazionale, che si svolge ogni anno a novembre e che nel 2018 festeggia la sua 48esima edizione. Qui dove nel 1954 è stato trovato il tartufo più grosso del mondo (2.520 grammi!), incontrerete altri record come la Rocca di Federico II, dove è stato prigioniero il Pier delle Vigne della Divina Commedia, o il duecentesco Duomo, che vi colpirà per una decorazione “astronomica” davvero speciale… curiosi?

10. Campello sul Clitunno (PG) – Umbria

Un abitato magico sospeso nel tempo, un tempio Patrimonio Unesco e una sorgente trasparente cantata da illustri poeti. Benvenuti a Campello sul Clitunno, un borgo fortificato a una manciata di chilometri da Spoleto, che rientra di diritto nella nostra Lista dei paesi più belli d’Italia. Le celebri Fonti del Clitunno, ritenute sacre dagli Antichi Romani, si trasformeranno nel vostro luogo del cuore spoletino, per una passeggiata romantica lungo le sponde di un laghetto cristallino abitato da uccelli e piante: salici piangenti e pioppi cipressini vi indicheranno la via verso il Tempietto del Clitunno, inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. Anche il centro storico saprà farvi innamorare, con un Castellodalle mura ancora intatte, la Chiesa di San Donato con il suo altare ligneo e il Complesso Monastico dei Barnabiti e i suoi affreschi.

