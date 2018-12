Incidente spettacolare in galleria a Poprad, autista miracolato

Poco prima delle 5 del mattino di giovedì 20 dicembre si è verificato un incidente spettacolare ed estremamente spaventoso. Una berlina Bmw guidata da un 44enne di Bardejov ha preso il volo davanti a una galleria autostradale e ha proseguito sfiorando l’arco dello stesso e finendo la sua corsa all’interno del tunnel. Tutto è successo a un ingresso del tunnel Börik. sull’autostrada D1 a una manciata di chilometri a ovest di Poprad.

L’automobile è arrivata all’ingresso del traforo già fuori della carreggiata, sulla destra, dove è salita su una protezione in cemento armato che ha fatto decollare il mezzo facendogli. Dopo avere colpito il bordo superiore del tunnel, l’auto è ricaduta in carreggiata facendo un paio di capriole, per fermarsi sulle quattro ruote con il muso nella direzione di marcia.

NEUVERITEĽNÁ NEHODA: AUTO VYLETELO DO VZDUCHU PRI TUNELI BÔRIKDnes (20.12.2018) krátko pred 05:00 h sa stala nehoda osobného auta BMW pred tunelom Bôrik. Po dopade do tunela auto ostalo stáť na kolesách v smere jazdy Vodičovi (44 ročný Bardejovčan) sa v podstate nič nestalo, bol len jednorázovo ošetrený, v aute bol sám. Dychová skúška na alkohol bola negatívna. Uverejnil používateľ Štvrtok 20. decembra 2018

Una scena da brivido degna dei migliori stuntman di Hollywood. L’uomo al volante, che viaggiava da solo, è miracolosamente uscito illeso. Il test alcolico ha dimostrato che non aveva bevuto.

