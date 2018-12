Tragedia in Repubblica Ceca, scoppio in miniera fa 13 morti

Sarebbero almeno per un’esplosione a 800 metri di profondità in una miniera di carbone a Karviná, nella regione di Moravia-Slesia, nel nord della Repubblica Ceca al confine con la Polonia.

L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio, causato da una fuga di gas metano. Dopo un primo bilancio che parlava di 5 vittime, più tardi sono stati ritrovati senza vita 8 operai che risultavano dispersi, mentre una decina sarebbero i feriti. Secondo la compagnia mineraria OKD sono 13 i minatori morti, «11 polacchi e due cechi».

Questa mattina si sono recati sul luogo della tragedia il primo ministro ceco Andrej Babis e il suo omologo polacco, Mateusz Morawiecki. Si tratta del peggiore incidente minerario in Repubblica Ceca dal 1990, quando 30 minatori morirono in un incendio in un’altra miniera vicino a Karviná.

(Red)

Foto Peabody Energy, Inc. by sa