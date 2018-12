Tasso di disoccupazione in calo al 5,09% a novembre

Il tasso di disoccupazione in Slovacchia si è attestato al 5,09% a novembre, in calo di 0,14 punti percentuali rispetto a ottobre e di 0,86 su base annua, secondo i dati pubblicati dal Centro per il lavoro, gli affari sociali e la famiglia (UPSVR) oggi.

Tutte le regioni hanno registrato un calo mensile del tasso di disoccupazione, e nella regione di Kosice si è visto il calo più significativo, dello 0,26%.

Il ministro del Lavoro Jan Richter ha evidenziato che lo sviluppo è positivo, anche per i risultati ottenuti nella categoria dei disoccupati di lunga durata, dove si stanno implementando nuove misure. Quanto agli stranieri, ha detto, ne sono arrivati in Slovacchia 1.351 il mese scorso, circa 1.000 da cosiddetti paesi terzi. Complessivamente sono al momento 66.610 gli stranieri che lavorano in Slovacchia, di cui 34.062 stranieri provenienti dall’UE, ha affermato il ministro.

(Red)

Foto pashminu CC0