Tribunale respinge richiesta di rilascio per Alena Zs.

Una richiesta di rilascio dalla custodia è stata respinta dala Corte penale specializzata di Pezinok riguardo la carcerazione di Alena Zsuzsova, la donna che gli investigatori ritengono essere colpevole di avere ordinato l’omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak nel febbraio di quest’anno, anche se ancora non si sa per conto di chi. La donna è stata arrestata a settembre, e da allora si trova in un istituto di pena in attesa del giudizio, come i tre complici finora identificati, ovvero il killer, l’autista e l’intermediario. Quest’ultimo starebbe collaborando con la polizia.

(Red)

Foto succo CC0