Nuovi investimenti di aziende straniere in Slovacchia e slovacche all’estero

La società austriaca Neuman Aluminium sta investendo 11,5 milioni di euro nello stabilimento di Žarnovica (nella regione di Banská Bystrica), che produce componenti in alluminio per i settori automobilistico, edile e meccanico. L’impianto raggiungerà la piena capacità produttiva il prossimo anno. Neuman Aluminium ha 17 stabilimenti di produzione in tutto il mondo e oltre 3.000 dipendenti, con un fatturato di quasi 500 milioni di euro.

Il produttore tedesco di presse ad iniezione KraussMaffei amplierà il suo stabilimento di Sučany, vicino a Martin, con la costruzione di una terza sala di produzione. L’investimento di 7,5 milioni di euro consentirà la creazione di 330 nuovi posti di lavoro. Lo stabilimento produttivo di Sučany, inaugurato nell’ottobre 2010 e ampliato nel 2012, ha rappresentato un importante investimento nella strategia di espansione dell’attività commerciale dell’azienda tedesca nell’Europa orientale.

Tatravagónka Poprad, il più grande produttore di vagoni ferroviari in Europa, ha acquisito l’importante azienda tedesca WBN Waggonbau Niesky, che era in stato di insolvenza. Tatravagónka conferma così la sua leadership europea nel settore dei carri merci. Oltre alle fabbriche slovacche di Poprad e Trebišov, ha filiali in Polonia, Serbia, Germania e India. Il mercato ferroviario è in crescita e il trasporto su rotaia è sempre più competitivo rispetto al trasporto su gomma. L’acquisizione di Waggonbau, che impiega 320 persone e produce centinaia di vagoni all’anno, arriva nel momento in cui il governo tedesco sta attivamente promuovendo il trasporto di merci su rotaia con una riduzione del 50% del pedaggio ferroviario. Tatravagónka Poprad prevede un aumento fino al 50% della sua produzione nel 2019.

