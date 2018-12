Due terzi delle imprese familiari in Slovacchia temono il rincaro del costo del lavoro

L’aumento del costo del lavoro è uno dei problemi principali per il 76,02% delle imprese familiari slovacche e l’84,5% delle aziende ceche, secondo il Barometro 2018 delle imprese familiari in Europa redatto da Kpmg. Queste cifre sono più del doppio della media dell’Unione europea, all’interno della quale l’aumento del costo del lavoro rappresenta un problema per il 36% delle imprese familiari (il 4% in più rispetto all’anno scorso). Le imprese familiari in Slovacchia operano sul mercato da oltre 20 anni, hanno più di 50 dipendenti e vendite inferiori a 10 milioni di euro all’anno.

(Red)

Foto pixabay