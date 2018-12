Antimonopoli, multa di 9 milioni a cartello commerciale

L’Autorità antimonopoli slovacca (PMÚ) ha il 30 novembre di infliggere multe a quindici imprese per un importo di circa 9,39 milioni di euro per la violazione delle disposizioni della legge sulla tutela della concorrenza costituendo una forma di cartello commerciale. Le imprese in oggetto avevano stretto un accordo sui prezzi per la vendita di autovetture e veicoli commerciali leggeri e la condivisione del mercato, lo scambio di informazioni commerciali sensibili e stabilito un coordinamento nel partecipare ad appalti pubblici, gare pubbliche o altre competizioni analoghe. La decisione dell’ufficio, che aveva aperto una procedura sul caso nel 2016, non è ancora entrata in vigore. Le sanzioni per le violazioni della legge di tutella della concorrenza commerciale possono arrivare fino al 10% del fatturato dell’ultimo esercizio fiscale, valore sul quale tuttavia si può ottenere una riduzione fino al 50% per le attenuanti specifiche.

