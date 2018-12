Rinforzo di polizia per le feste natalizie, arrivano anche alcuni militari

Centinaia di agenti di polizia di diversi dipartimenti (stradale, ferroviaria e altre) sono anche quest’anno impegnate sulle strade durante il Natale e le vacanze di fine anno, prestando particolare attenzione ai luoghi di assembramento di persone, dunque mercatini di Natale, centri commerciali e centri storici nelle città di tutta la Slovacchia. Come informa il corpo nazionale di polizia, ci sono poliziotti in uniforme, ma anche agenti in abiti civili, che terranno d’occhio le aree urbane e i luoghi molto frequentati contro borseggiatori e ladri.

E pattuglie in automobile saranno a setacciare le strade, sempre pronti a elevare contravvenzioni per le infrazioni più frequenti, come violazioni dei limiti di velocità, l’uso del telefonino al volante e il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Nel corso delle festività verranno intensificati anche i controlli sul divieto assoluto per i conducenti di consumo di alcolici.

Oggi il governo ha poi approvato l’assegnazione di 30 soldati delle Forze armate al giorno in aiuto alla polizia nei controlli antiterrorismo nei luoghi pubblici. Il rinforzo prevede la dislocazione di 30 militari ogni giorno dal 23 dicembre al 1° gennaio per aiutare la polizia a “combattere il terrorismo e il crimine organizzato”. Sedici di questi soldati vanno alla direzione della polizia regionale di Bratislava, mentre i restanti 14 saranno schierati altrove in Slovacchia.

Sulla propria pagina Facebook a fare maggiore attenzione in questo periodo all’aumento delle truffe nei confronti dei pensionati.

(Red)

Foto /policiaslovakia