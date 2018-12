Cento anni fa nasceva il primo francobollo della Cecoslovacchia

Il 18 dicembre 1918, esattamente 100 anni fa, è stato emesso il primo francobollo della Cecoslovacchia, meno di due mesi dopo la nascita del nuovo Stato resosi indipendente da Austria e Ungheria. L’autore del soggetto del francobollo – una immagine del castello di Praga Hradčan – è il famoso artista moravo Alfons Mucha (1860-1939), pittore, illustratore e grafico che, allora 58enne, era una vera celebrità in tutta Europa e non solo, come uno dei maggiori rappresentanti dell’Art Nouveau.

L’amministrazione postale cecoslovacca aveva chiesto a Mucha un soggetto già il 30 ottobre, giorno della dichiarazione di indipendenza, con l’intenzione di stampare al più presto un francobollo a simboleggiare l’inizio di una nuova era. Pare che prima di questo soggetto vennero considerati anche il movimento del risorgimento ceco Sokol e il teologo e riformatore religioso boemo Jan Hus, ma alla fine venne preferito un motivo apolitico.

I primi francobolli erano disponibili in colore verde da cinque halier (i centesimi della corona cecoslovacca) e rossi da dieci halier. Nel corso del tempo seguirono altri valori, fino a 100 halier. Complessivamente ne furono stampati 100 milioni, il che significa che oggi hanno sul mercato filatelico un valore modesto.

Foto Poštovní muzeum Praha

Foto Filatelie Pěnkava