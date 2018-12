Quali Paesi stanno facendo di più contro il cambiamento climatico?

La conferenza Cop 24 che si è chiusa sabato 15 dicembre a Katowice, in Polonia, ha stabilito alcune regole per l’applicazione approvato ormai tre anni fa. In particolare, gli Stati si sono impegnati a comunicare il contributo di ciascuno alla riduzione delle emissioni, ma non ancora come gli obiettivi di riduzione verranno raggiunti.

I dati sulle emissioni di gas serra da parte di ciascun Paese sono, ovviamente, solo delle stime realizzate sulla base dei dati disponibili. , organizzazione che riunisce scienziati soprattutto statunitensi, si basa per esempio sui consumi di energia da combustibili fossili, che rappresentano sicuramente la quota maggiore delle emissioni, e mette al primo posto per emissioni totali la Cina, al secondo gli Stati Uniti e al terzo l’India (presi tutti insieme, al terzo posto ci sarebbero in realtà i Paesi dell’Unione europea). In termini di emissioni pro capite, però, le cose sono molto diverse: ogni americano contribuisce all’aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera con 15,5 tonnellate all’anno mentre ogni cinese solo con 6,6 e ogni indiano con 1,6 tonnellate. Quindi i cinesi inquinano meno della metà degli statunitensi e gli indiani circa un decimo. In Italia la media è 5,45 tonnellate.

Conoscendo la quantità di CO2 prodotta da ogni abitante dei diversi Paesi risulta meno sorprendente che la produzione complessiva di anidride carbonica sia diminuita tra il 2007 e il 2017 negli Stati Uniti, dove i consumi e le emissioni di ogni persona erano altissimi, e aumentata invece in Cina e in India, che partivano da livelli molto più bassi per ogni persona.

Il consorzio international Climate Action Tracker, che riunisce tre organizzazioni impegnate sullo studio del cambiamento climatico, ha provato a verificare il comportamento in termini di lotta al cambiamento climatico di 32 Stati del mondo su 195: un numero esiguo, ma che capace di coprire il 70% della popolazione e l’80% delle emissioni. solo due Paesi, il Marocco e il Gambia, starebbero agendo in modo tale che l’aumento della temperatura nel mondo si fermi a 1,5 gradi Centigradi, come raccomandato dall’ultimo rapporto dell’Ipcc. E solo altri cinque (Bhutan, Costa Rica, India, Etiopia e Filippine), in modo da mantenere tale aumento sotto i 2 gradi, come recitano gli impegni di Parigi. L’Unione Europea, ma anche il Brasile, il Messico, l’Australia e la Nuova Zelanda, starebbero agendo in modo insufficiente. Cina e Canada starebbero agendo in modo “molto insufficiente”, mentre Stai Uniti, Russia, Turchia e Arabia Saudita in modo “criticamente insufficiente”.

Un r , una rete che riunisce 1300 organizzazioni non governative, ha invece verificato l’azione dei singoli Stati dell’Unione europea rispetto agli accordi di Parigi. Il risultato è che nessuno sta rispettando davvero gli impegni e solo cinque (Svezia, Portogallo, Francia, Olanda e Lussemburgo) sono oltre la soglia del 50%, in una situazione definita “moderata”. Tutti gli altri, compresa l’Italia, non stanno facendo neppure la metà di ciò che dovrebbero.

(Paolo Magliocco, cc by nc nd)

Foto Eget arbete by