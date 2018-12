Visita di eurodeputati in Slovacchia per verificare uso di fondi UE in agricoltura

Una delegazione di cinque membri del Parlamento europeo è arrivata in Slovacchia lunedì e rimarrà in visita fino a domani 19 dicembre, con l’obiettivo di esaminare l’utilizzo di fondi UE nel settore agricolo in Slovacchia, un argomento diventato di grande rilevanza dopo l’omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak che lo aveva studiato a fondo. La missione fa seguito alla visita del marzo scorso di una delegazione dell’Europarlamento. Al gruppo di eurodeputati, capeggiato da Ingeborg Grässl del PPE, si affiancano due parlamentari europei slovacchi in qualità di osservatori, Monika Smolková (Smer-SD, S&D) e Ivan Štefanec (KDH, PPE), cui si aggiungerà a Bratislava Vladimír Maňka (Smer-SD, S&D).

I deputati della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo (CONT) intendono analizzare il presunto uso improprio di sovvenzioni agricole, in particolare nella Slovacchia orientale. Incontreranno agricoltori e rappresentanti regionali. La delegazione si trasferirà poi a Bratislava dove è prevista incontrare il ministro dell’Agricoltura Gabriela Matečná (Partito nazionale slovacco), i rappresentanti dell’Agenzia per i pagamenti agricoli (PPA) responsabile del versamento dei sussidi, le ong, il Procuratore speciale e i giornalisti investigativi.

Al termine della missione di tre giorni la delegazione informerà di quanto fatto in una conferenza stampa. Le conclusioni della verifica, basata su legalità ed efficienza della spesa dei fondi dell’UE, saranno pubblicate sul sito web del Parlamento europeo.

(Red)

Illustr. B.Slovacchia