Il governo slovacco introduce nuove misure anti-corruzione

Nella riunione dello scorso mercoledì il governo slovacco ha passato un documento che esamina nuove misure per combattere e prevenire la corruzione in modo efficace nel paese nel prossimo quadriennio 2019-2023. Tra queste c’è il nuovo ufficio di governo per la protezione degli informatori. Anche all’interno dei singoli ministeri sarà istituita una figura di coordinamento chiamata a vigilare su comportamenti che segnalano possibili casi di corruzione.

La ong Zastavme korupciu (Fermiamo la corruzione) ha lodato alcune delle misure proposte che ritiene siano valide, anche se avverte dell’importanza di come saranno implementate, e segnala la mancanza di alcune altre misure che nella bozza di provvedimento non sono state incluse. Ad esempio viene citato il potere di controllo della commissione parlamentare sui casi di interesse politico, che potrebbe non dare risultati sperati in quanto i politici dovrebbero sorvegliare altri politici. Molto bene il nuovo ufficio per la protezione degli informatori, dice Transparency International Slovensko, che spera contribuirà a dare la sufficiente fiducia ai testimoni di casi di corruzione, perché fino ad ora la paura o quanto meno la preoccupazione di subire conseguenze è stato uno dei motivi principali per cui sono stati pochi i casi di denuncia di corruzione. Fondamentale sarà, aggiunge TIS, vedere in che modo l’ufficio si comporterà nei casi politicamente sensibili.

Alcune ambasciate straniere in Slovacchia hanno alcuni giorni fa elogiato i recenti risultati investigativi e giudiziari in un certo numero di casi di corruzione, con condanne anche di rilievo, e le proposte per una migliore protezione degli informatori, ma osservano che è necessario dare ulteriori segnali per ripristinare la fiducia dell’opinione pubblica nelle istituzioni dello Stato, oggi ancora debole. Secondo l’Indice di percezione della corruzione 2017 redatto da Transparency International, la Slovacchia si classifica al 54° posto nel mondo.

(Red)

Illustraz. BSlovacchia