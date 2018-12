Le ricerche online degli slovacchi nel 2018: Coppa del mondo ed elezioni locali

Gli eventi più cercati dagli slovacchi nel corso di quest’anno sul motore di ricerca Google sono stati i Campionati mondiali di calcio in Russia, le , i su ghiaccio e le partite di 2018. Al quinto posto la serie televisiva prodotta da TV Markiza.

Queste le prime cinque posizioni nei , con la sorpresa del calcio al primo posto anche se la nazionale della Slovacchia non è riuscita ad accedere alla fase finale del campionato e guadagnarsi il biglietto per la Russia. Con tre risultati sui primi cinque, gli slovacchi si confermano essere una , ha ammesso l’ufficio pubbliche relazioni di Google per Repubblica Ceca e Slovacchia. Cosa confermata anche dal settimo posto del , dove tradizionalmene il ciclista slovacco Peter Sagan fa parlare di sè, e il nono delle . Solo al sesto posto fa capolino l’attualità con le ricerche su , il sito di notizie per cui lavorava il giornalista assassinato Jan Kuciak che dalla fine di febbraio ha tenuto alta l’attenzione sulla morte tragica e incomprensibile di un giovane e promettente giornalista e della sua incosapevole fidanzata Martina.

Tra i online figura al primo posta la biatleta slovacca di origine russa , medaglia d’oro 2018 alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Al secondo posto un’altra donna, di tutt’altro genere: , attualmente detenuta in custodia con l’accusa di avere ordinato l’omicidio di Jan Kuciak, e subito dietro l’ex assistente (e presunta amante) dell’ex premier Robert Fico, Maria Troskova, che Kuciak aveva identificato tra le persone nell’Ufficio di governo con legami con personaggi della ‘ndrangheta italiana. La politica in senso stretto arriva al quarto posto, con il neo eletto sindaco di Bratislava Matus Vallo, seguito al sesto, settimo e nono dal primo ministro in carica Peter Pellegrini, l’ex premier Robert Fico e l’ex ministro degli Interni Robert Kalinak. Quinta è Jasmina Alagič, compagna del cantante slovacco Rhytmus, ottavo Dárius Koči, concorrente del reality show Tvoja tvár e la biatleta slovacca Paulína Fialková è al decimo posto.

Sicuramente anche a causa delle accuse mosse da Robert Fico e altri contro il presidente Kiska e diverse ong e rappresentanti della società civile, il finanziere e speculatore americano di origine magiara George Soros appare al quinto posto tra i personaggi stranieri più cercati, in mezzo soprattutto ad attori e artisti vari. La categoria è comunque dominata da Meghan Markle, moglie del principe Harry della casa reale inglese e già regina dei media di gossip per i dissapori nati con la famiglia.

Stranamente, Jan Kuciak, la cui morte ha portato in strada decine di migliaia di persone, è solo settimo tra le persone ricercate nella categoria “Tristi scomparse” (Smutné odchody), dove figurano ai primi tre posti l’attore di teatro slovacco Marián Geišberg, il dj svedese Avicii e il fumettista ed editore americano Stan Lee, creatore del mondo Marvel.

Le domande più ricorrenti con la parola “come” che gli slovacchi hanno posto a Google sono state ‘Come far scendere la febbre?‘, ‘Come votare alle elezioni locali?’ e “Come rimanere incinta?“. Solo al decimo posto ‘Come fare soldi?‘. Tra le domande che iniziano con “quando” spicca un’inattesa ‘Quando è la giornata della donna?‘!..

(La Redazione)

Foto Peter Tkac by sa