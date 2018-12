Il presidente Kiska in udienza da papa Francesco, con lui parla di famiglia e umiltà

Dopo la visita al Quirinale dal presidente italiano Mattarella, il presidente slovacco Andrej Kiska è stato ricevuto venerdì in udienza dal Santo Padre papa Francesco, cui ha portato in regalo dalla Slovacchia quattro palle decorate di Natale realizzate da persone di gruppi sociali svantaggiati in Slovacchia. Secondo l’ufficio stampa del presidente, nei circa circa 35 minuti di colloquio privato nella Sala della Biblioteca i due hanno discusso di temi quali la famiglia, l’umiltà necessaria alle persone di potere, il perdono e di come fermare la crescita dell’odio nella società. Ma il discorso è caduto anche su cambiamenti climatici, l’accoglienza dei migranti, l’educazione delle nuove generazioni. Kiska ha definito il papa «la persona più preziosa del mondo» che potesse incontrare, spiegando che egli è «l’incarnazione del bene». A lui Kiska ha detto di portare il saluto di «tutti i cittadini slovacchi, in particolare dai fedeli che pregano per lui ogni giorno».

Parlando del suo omaggio, Kiska ha detto al papa – che a suo dire «aveva gli occhi umidi» – che le quattro palle natalizie sono state fatte da bambini della Casa dell’infanzia San Giuseppe di Turzovka, da bambini mentalmente disabili di Kosice, da bambini della comunità Rom di Spišský Hrhov e dagli ospiti della struttura per senzatetto Resotel di Bratislava creata dal sacerdote Anton Srholec. Questi ultimi hanno scritto sulla palla le loro preghiere per il pontefice. Su un tablet Kiska ha mostrato a Francesco un breve video in cui si descrive la preparazione dei doni da parte dei loro autori. Francesco gli ha risposto che farà portare le decorazioni alla Casa di Santa Marta, dove vive e servirà Messe fino a Natale.

A nome dei suoi compatrioti, Kiska ha anche invitato Papa Francesco a visitare la Slovacchia. Il papa, che oggi compie 82 anni, ha accolto con gratitudine l’invito, ma ha anche avvertito di avere un programma molto impegnativo. Il dono del Papa al presidente slovacco è stato il tradizionale medaglione con il ramo d’ulivo e l’ultimo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, dicendo: «Auguro al vostro Paese la pace». Francesco ha anche consegnato a Kiska i suoi scritti: l’enciclica Laudato sì e le esortazioni Evangelii gaudium, Amoris laetitia e Gaudete et exsultate.

Nel corso della visita in Vaticano, il presidente slovacco ha incontrato inoltre il Segretario di Stato cardinale Pietro Parolin e il cardinale slovacco Jozef Tomko, 94enne ex prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, che si trova a Roma dal 1945.

(Red)

Foto prezident.sk