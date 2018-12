Ispezioni alimentari in Slovacchia, trovate 5.759 irregolarità

L’Autorità di supervisione veterinaria e alimentare slovacca (SVPS) ha svolto quest’anno 22.876 ispezioni alimentari, quasi novecento delle quali mirate a generi alimentari tipici della stagione natalizia. Controllando magazzini, ipermercati, supermercati, piccoli negozi, impianti produttivi, impianti di confezionamento, negozi online, distributori automatici, e mercati, gli ispettori hanno trovato complessivamente 5.749 criticità, secondo i dati resi noti in una conferenza stampa dal ministro dell’Agricoltura Gabriela Matecna insieme al direttore di SVPS Jozef Bires.

Come tutti gli anni, i controlli sulle derrate alimentari sono stati intensificati nel periodo prenatalizio, con particolare riguardo ai prodotti tradizionalmente più commerciati nella stagione delle feste di Natale e Capodanno, ha detto il ministro, invitando comunque i consumatori a scegliere più cibo fresco e di qualità da portare in tavola. Matecna esorta i consumatori a fare maggiore attenzione alla composizione degli alimenti indicata sulle etichette, allertandoli sul cibo «che ha viaggiato per centinaia di chilometri ed è maturato in condizioni artificiali».

I problemi più comuni riscontrati nelle ispezioni, ha detto Bires, riguardano la scarsa igiene dei reparti di vendita dei prodotti alimentari e dei magazzini di stoccaggio, ma anche alimenti in vendita oltre la data di scadenza, prodotti etichettati in modo non corretto, igiene insufficiente del personale e cibo contaminato da parassiti. I controlli, ha detto, proseguiranno per tutto il periodo natalizio fino alla fine del 2018. Complessivamente l’autorità ha comminato sinora 470 multe per un valore di circa 16.500 euro.

(Red)