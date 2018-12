Roma, il presidente Kiska da Mattarella: dialogo su UE e rapporti bilaterali

Nella sua visita ufficiale a Roma ieri, il presidente slovacco Andrej Kiska ha discusso con Sergio Mattarella di diverse questioni calde dello scacchiere europeo, dall’euroscetticismo crescente alle elezioni 2019 del Parlamento europeo, alle migrazioni, e approfondito il discorso sulle relazioni bilaterali nel corso degli anni tra Slovacchia e Italia, che giungono quest’anno al loro 25esimo anniversario. Al suo arrivo al Palazzo del Quirinale alle 16, il presidente Kiska è stato accolto dagli onori militari, per poi essere accolto da Mattarella nella sala del Bronzino per il saluto e le foto di rito. Successivamente i due presidenti si sono recati nello Studio alla Vetrata dove si è tenuto il colloquio alla presenza delle due delegazioni ufficiali.

Nel corso dela sua terza visita al Quirinale – la prima nel 2015, e la secondo un anno dopo – Kiska che «È stato per me un piacere incontrare il presidente dell’Italia per la terza volta. Cento anni fa, proprio qui a Roma, Milan Rastislav Štefánik ricevette la bandiera per le Legioni cecoslovacche. L’Italia fu così il primo paese a riconoscere la Cecoslovacchia. Con Mattarelle abbiamo anche parlato di questa parte di storia comune». E poi, ha detto, «Abbiamo discusso di cosa possiamo fare per rendere la nostra Unione europea ancora più forte», lasciando intendere che lui e Mattarella hanno le stesse opinioni su una serie di questioni. L’UE «non è certamente il problema – anzi, l’Unione europea è una soluzione per ogni singolo problema», secondo il presidente slovacco, e i grandi problemi, tra cui la migrazione, il terrorismo, i cambiamenti climatici, ma anche la crescita economica, «possono solo essere affrontati insieme».

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

Parlando dei giovani europei, i due capi di Stato hanno convenuto che essi «sono i più grandi sostenitori dell’Unione europea, ma sono anche quelli che è necessario ascoltare di più», ha affermato Kiska.

Il presidente slovacco ha definito eccellenti le relazioni italo-slovacche, evidenziando i crescenti scambi commerciali reciproci e la recente visita del primo ministro Peter Pellegrini a Roma, dopo 10 anni dall’ultimo incontro bilaterale tra primi ministri. «Più di 500 aziende italiane hanno investito in Slovacchia, dove hanno creato quasi 40.000 posti di lavoro», ha notato Kiska.

(Red)

Foto Prezident SR