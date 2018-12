Aumento del 2,1% dei prezzi al consumo in novembre 2018 in Slovacchia

Secondo quanto pubblicato dall’Ufficio di Statistica nazionale, i prezzi al consumo in Slovacchia sono aumentati del 2,1% su base annua in novembre. I maggiori rincari si sono registrati nel settore ristoranti e alberghi , +3,8%, nei trasporti, +3,5%, in vari beni e servizi, +2,8% e nei costi per alloggio, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, +2,6%. Aumenti meno onerosi ci sono stati nelle vendite di mobili, arredi domestici e manutenzione ordinaria della casa, +2%, nella sanità, +1,8%, e per bevande alcoliche e tabacco e abbigliamento e calzature, entrambe +1,6%.

I prezzi per i consumatori sono invece diminuiti nel confronto mensile con ottobre, dello 0,1%. E nei primi undici mesi del 2018 i prezzi al consumo sono cresciuti omplessivamente del 2,6% annnuo.

L’Ufficio di Statistica informa che l’inflazione annua in Slovacchia è stata pari anch’essa al 2,1% a novembre, con i prezzi alimentari che hanno maggiormente influenzato il dato.

(Red)

Foto pixabay CC0