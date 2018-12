Clima, il ritorno di El Niño atteso prima del previsto quest’inverno

El Niño è uno dei più famosi fenomeni atmosferici, capace di influenzare il clima su scala mondiale. I meteorologi lo definiscono con la sigla ENSO, ovvero El Niño Southern Oscillation. Si verifica quando al largo delle coste del Perù e dell’Ecuador, cioè del Pacifico Centro Meridionale e Orientale, la temperatura del mare risulta più alta del normale di almeno mezzo grado.

Gli effetti certi sul clima si fanno sentire soprattutto nell’emisfero australe. Dall’Australia alle Filippine il clima diventa . Nell’America meridionale, invece, alcune zone tendono a subire siccità e altre a registrare piogge più intense e alluvioni: nel 2015, durante l’ultimo episodio di El Niño che fu particolarmente intenso, nel Nord Est del Brasile ci furono meno piogge del normale e nella parte meridionale dello stesso Paese e in Argentina si verificarono invece piogge abbondanti e inondazioni, così come aumentò il livello delle piogge nella parte occidentale del Continente, cioè quella affacciata proprio verso il Pacifico divenuto . Ci furono più precipitazioni pure nel Stati meridionali degli Usa. Anche i monsoni indiani subiscono cambiamenti e tendono ad essere meno abbondanti. Quello che si verifica è certamente uno sconvolgimento della circolazione atmosferica su scala planetaria, ma non ci sono dati e studi certi per le nostre regioni. I meteorologi non sanno se alcuni dei fenomeni che si verificano sul Mediterraneo e l’Europa possano essere considerati una conseguenza di El Niño.

Anche le cause del fenomeno non sono ancora chiare e perciò la capacità dei meteorologi di prevederlo non è ancora precisa. Tuttavia, l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) pare sempre più convinta che El Niño stia per tornare a soli tre anni dall’ultimo episodio. Un report di settembre stimava al 70% la probabilità che il fenomeno tornasse a verificasi prima della fine di quest’anno. Un aggiornamento pubblicato alla fine di novembre ha alzato la stima al 75-80% di probabilità spostando l’orizzonte temporale al periodo . «Le temperature della superficie del mare nel Pacifico tropicale centro-orientale sono ai livelli deboli di El Niño da ottobre. Tuttavia l’atmosfera non ha ancora risposta a questo aumento del riscaldamento e la situazione dei venti, della nuvolosità e della pressione non mostrano ancora le caratteristiche tipiche di El Niño», scrivono gli scienziati della Wmo.

L’aspettativa è che il riscaldamento che sta arrivando non sarà così forte come del 2015. Tuttavia, avverte il direttore delle previsioni dell’Organizzazione meteorologica Maxx Dilley, «potrà influenzare precipitazioni e temperature in molte regioni, con conseguenze importanti sull’agricoltura e la sicurezza alimentare, la gestione delle acque e la salute pubblica. E potrebbe combinarsi con il cambiamento climatico di lungo periodo nell’aumentare le temperature globali del 2019».