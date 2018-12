Guerra delle spie, lo scontro tra il Cremlino e l’Occidente continua in Slovacchia

La “guerra delle spie” tra Mosca e Occidente non risparmia neanche i governi populisti e sovranisti in buoni rapporti col Cremlino. La Russia ha dichiarato “persona non grata” un addetto militare dell’ambasciata slovacca e gli ha dato due giorni per lasciare il Paese. Mosca reagisce così all’espulsione dalla Slovacchia di un diplomatico russo accusato di spionaggio. Secondo quanto annunciato il 5 dicembre dal premier slovacco Peter Pellegrini, il diplomatico del Cremlino costretto a fare le valigie “lavorava presso l’ufficio dell’addetto alla Difesa dell’ambasciata russa” e “svolgeva attività in contrasto con gli interessi della Slovacchia e della Nato”. In altre parole, era una spia di Putin. Si tratta di uno scambio di sgarbi inusuale per Mosca e Bratislava. Lo scorso marzo, il governo Pellegrini fu infatti uno dei pochi dell’Ue a non espellere nessun diplomatico russo dopo il fallito tentativo di uccidere in Inghilterra l’ex spia doppiogiochista Sergey Skripal con una sostanza nervina. Neanche la Grecia e l’Austria allora colpirono Mosca.

Ma i tentacoli dell’intelligence russa pare siano arrivati lo stesso in questi Paesi “amici”. In estate Atene ha infatti cacciato due diplomatici russi e ha vietato l’ingresso ad altri due. Il motivo? Secondo la Grecia, i russi cercavano di fomentare le proteste per far naufragare l’accordo tra Atene e Skopje che prevede di cambiare il nome ufficiale della Macedonia in Repubblica della Macedonia del Nord mettendo così fine a una lunga disputa. Per 27 anni la Grecia ha contestato il nome del Paese ex jugoslavo temendo pretese territoriali sulla sua provincia settentrionale, che si chiama pure Macedonia. Messi da parte i contrasti con Atene, per Skopje si potrebbero aprire le porte di Ue e Nato. Ed è proprio questo ciò che il Cremlino vuole evitare. I rapporti tra Russia e Grecia comunque non sembrano aver risentito più di tanto di questa storia di spie. “Quella pagina è stata voltata”, ha detto Putin incontrando il premier greco Tsipras la settimana scorsa a Mosca.

A novembre è invece toccato all’Austria fare la voce grossa con la Russia. Il cancelliere Sebastian Kurz ha denunciato che un colonnello dell’esercito austriaco è stato per decenni un informatore segreto al soldo del Cremlino. “Lo spionaggio russo in Europa è inaccettabile”, ha tuonato Kurz. Appena tre mesi prima Putin era stato ospite d’onore alla festa di nozze della ministra degli Esteri austriaca Karin Kneissl.

(Giuseppe Agliastro, cc by nc nd)

Foto pixabay