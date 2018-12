Il Summit nazionale delle diaspore per la cooperazione italiana

Il 05/12/18 nei locali dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per la formazione imprenditoriale “Forma Camera”, in Via dell’Oceano Indiano 17, Roma, si è svolto il Convegno del Summit nazionale delle diaspore dedicato agli imprenditori immigrati ed italiani interessati ad ampliare le attività in una dimensione transnazionale e la Cooperazione Italiana allo Sviluppo.

Un caloroso benvenuto ha dato a tutti la dott.ssa Daniela de Vita, direttrice di Forma Camera. Questa istituzione territoriale svolge da diversi anni numerosi corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale e formazioni imprenditoriali, che sono sempre ben graditi dai partecipanti.

Il Convegno del Summit nazionale delle diaspore con il suo slogan “Esserci, Conoscersi, Costruire + “INSIEME” ha coinvolto subito tutti i convenuti.

Cleophas Adrien Dioma, Coordinatore Progetto Summit Nazionale delle Diaspore, ha presentato i chiari obbiettivi della giornata:

la nuova legge 125/14 denominata «cooperazione allo sviluppo» come nuova opportunità per il settore privato nel concetto della cooperazione italiana ed internazionale,

creare una piattaforma di incontro e conoscenza tra imprenditori italiani e imprenditori immigrati,

presentare gli strumenti di finanziamento messi a disposizione dall´Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo per il Settore privato,

ruolo delle Camere di Commercio italiane nella Cooperazione Internazionale soprattutto nell´ambito dei progetti di co-sviluppo.

Dopo questa presentazione ci sono stati tanti interventi formativi da parte degli esperti: Sagra Grazia, Ada Ugo Abara, Aurica Danalachi, Fabrizio Pizzo, Valentin Fagarasian e Aferdite Shani che hanno aperto un grande dibattito sul tema dell’importanza dell’imprenditoria degli immigrati sul territorio italiano, le cui aziende “crescono quasi cinque volte più della media e, da sole, rappresentano il 42% di tutto l’aumento delle imprese registrato nel 2017.”, come informa Unicamera.

L´intervento inaspettato dalla Dott.ssa Daniele de Vita che ha presentato a tutti il nuovo progetto YUOME destinato allo sviluppo della capacità imprenditoriale dei giovani è stato molto gradito ed accolto con un grande applauso.

Nel convegno ci sono state tante idee e suggerimenti per migliorare la cooperazione sostenibile e tante testimonianze dell’impegno svolto dagli imprenditori immigrati di prima e seconda generazione viventi in Italia.

Cleophas Adrien Dioma alla fine del convegno ha invitato tutti i presenti al secondo per la cooperazione italiana, il più importante evento nazionale dedicato agli incontri e alla condivisione di esperienze e buone pratiche tra i membri della diaspora in Italia, il sistema della cooperazione internazionale, la politica e il mondo economico, che si terrà a Milano, nella prestigiosa sede di Palazzo Reale, il 15 dicembre 2018.

(Marina Hostacna)



Foto Roma – Katarina Galvao de Franca

Foto del convegno – mhg